Pote: «Precisamos do apoio de todos e não que estejam contra nós»

Pote pediu mais apoio dos adeptos após o empate caseiro (1-1) do Sporting com o Midtjylland. No final, ouviram-se alguns assobios e o médio lamentou.



"É difícil para nós, toda as equipas passam por isto e há que trabalhar. Mas precisamos também do apoio de todos, não precisamos que estejam contra nós, por isso vamos para a frente e acreditar até ao fim. O que tem faltado? Sente-se falta de confiança e de apoio, um pouco de tudo, sente-se dia após dia. Mas somos profissionais e mais fortes do que qualquer equipa. É meter na cabeça e ser forte mentalmente", começou por dizer, à SIC Notícias, acrescentando: "Os erros acontecem, o Adán é um excelente guarda-redes e certamente estará mais concentrado ainda no próximo jogo. Estamos aqui para apoiá-lo e aos outros que falham. Não está a correr bem, jogos assim já nos aconteceram três ou quatro vezes este ano. Mas vamos continuar a trabalhar para ganhar em Chaves. Jogo na Dinamarca? Falta-nos acreditar e trabalhar para isso, pois capacidade temos. Falta criar união entre todos, todos temos de remar para o mesmo e e assim for ninguém nos consegue bater."



"Estudámos muito bem o adversário, sabíamos claramente o que tínhamos de fazer, que era jogar nas laterais, mas não conseguimos concretizar as oportunidades. Segunda-feira temos já um jogo muito importante. Explicação? Devido ao momento, devido a tudo... Falta confiança, apoio emocional, talvez, mas somos profissionais e vamos trabalhar todos os dias para conseguirmos voltar à nossa melhor forma", acrescentou, à Sport TV, abordando novamente a contestação: "Sei bem o que os adeptos pensam, porque pensamos igual. Temos de honrar o símbolo, correr mais e lutar mais."



Pote tem atuado no centro do terreno e explicou as suas sensações: "Tenho-me sentido bem no meio-campo. Sei que me faltam algumas coisas, mas estou a trabalhar para isso. É continuar a trabalhar, que são precisos os 3 pontos."