Pote reage à derrota no dérbi: «Não somos os melhores quando ganhamos nem os piores quando perdemos»

A derrota com o Benfica no dérbi deixou o Sporting praticamente afastado da luta pelo título e complicou as contas do acesso à Champions, que poderia ter ficado garantido em caso de vitória no dérbi.O momento na equipa é de tristeza pelo objetivo comprometido mas o melhor marcador dos leões na última Liga pede aos adeptos para não perderem a confiança no grupo de trabalho e aponta já baterias ao encontro de quinta-feira com o FC Porto, relativo à 2.ª mão da meia-final da Taça de Portugal."Devemos lembrar-nos que não somos os melhores quando ganhamos, nem somos os piores quando perdemos. A vida é feita de altos e baixos! Tudo passa e quinta-feira esta equipa vai provar mais uma vez que está altura deste símbolo", escreveu o transmontano na sua conta oficial na rede social Twitter.