Pote recebe prémio de médio do mês de agosto: «É o reconhecimento do trabalho de toda a equipa»

Pote recebeu esta terça-feira o prémio "Médio do Mês da Liga Portugal Bwin", referente a agosto. O jogador do Sporting recebeu, assim, o primeiro prémio da época 2021/22 com 19% dos votos dos treinadores do principal escalão do futebol profissional português.





Pedro Gonaçlves fez questão de agradecer aos companheiros de equipa, sublinhando que a distinção "é o reconhecimento do trabalho desenvolvido por toda a equipa", acrescentando: "espero receber mais prémios, a época é longa e ainda vai no início".João Palhinha, companheiro de equipa de Pote no Sporting, ficou em segundo lugar, com 18% dos votos, e João Mário (Benfica), em terceiro, com 16% dos votos.