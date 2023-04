Pote recorda golo ao Arsenal passo a passo: «Quando vou a olhar para o Marcus vejo aquela coisinha amarela...»

Já lá vai quase um mês desde que o Sporting eliminou o Arsenal, em pleno Emirates, nos oitavos de final da Liga Europa, mas Pote... não esquece. À UEFA, o artilheiro dos leões lembrou 'aquele' momento fundamental aos 62 minutos, o golaço que apontou desde o meio-campo e que permitiu à equipa forçar o prolongamento e, depois, os penáltis, onde foi mais forte do que o líder da Premier League. "Vai ficar para sempre na minha vida", sublinhou, sem rodeios."Vai ser, certamente, o melhor golo de toda a minha carreira. Por ter sido o momento, a equipa e o jogo que foi, naquele estádio…", reforçou, tendo depois revivido todos os momentos que conduziram à enorme 'chapelada' ao guarda-redes do Arsenal, Aaron Ramsdale: "Foi uma recuperação do Paulinho - penso que até é falta do Jorginho - e depois a bola veio no ar. Consegui dar mais ou menos assim [exemplifica]. Quando vou a olhar para o Marcus [Edwards] vejo aquela coisinha amarela, o guarda-redes [adiantado]. Tive um bocadinho de sorte, porque mal ia a dar na bola ela levantou um pouco. Depois é quando consigo dar a força exata para a bola conseguir ir até à baliza, era uma distância ainda grande. No balneário tínhamos comentado que desde o início do jogo o guarda-redes deles iria receber a bola muito longe da linha de baliza. Mas foi uma coisa do momento"."Há uma imagem de lado, deve ser a câmara de fora de jogo, em que dá para ver os passos que [o Ramsdale] dá, salta até muito bem mas a bola foi tão perfeita que ele não conseguiu lá chegar. Depois vejo o Ugarte chegar até mim e a dizer ‘festeja, festeja!’. Comecei a correr como um maluco, já nem pensei em descansar, mas sim só em celebrar", acrescentou Pote.Um momento repleto de inspiração, mas também reflexo de muito treino, até, na infância. "É uma história bastante antiga e também simbólica para mim, com o meu avô, que infelizmente já faleceu. Na altura vivia no campo de futebol do Vidago e ele fazia sempre apostas comigo, tanto ele como o treinador de guarda-redes. À entrada da área tinha de tentar acertar na trave. E de cada vez que o conseguisse davam-me o que lhes pedisse. Pedia sempre um kit kat, que adorava", explicou. Aliás, a queda pelos doces explica, também, a sua alcunha: "Por isso é que me chamavam o ‘potinho’. Depois, quando cresci, passou para pote. Ainda hoje é o meu nome de marca".De olho no que vem pela frente, a começar já pela Juventus, na quinta-feira, nos 'quartos' da Liga Europa, o internacional português quer ir "jogo a jogo e depois logo se vai vendo". Quanto a marcas pessoais, o objetivo é sempre "fazer melhor" do que fez no passado, o que esta época já conseguiu dado que já bateu o recorde de ações para golo da carreira, com 18 golos e 11 assistências em 42 jogos. "Às vezes nem me lembro quantos jogos, golos e assistências levo. Procuro sempre tentar fazer melhor. Se fizer igual, pode ser, mas tento sempre fazer melhor", rematou.