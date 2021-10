Pote renova hoje com o Sporting: conheça o novo valor da cláusula de rescisão

Está feito: Pote renova esta sexta-feira o seu contrato com o Sporting. Segundo Record apurou, a duração do novo vínculo do atacante com os leões será até 2026 com cláusula de 80 milhões de euros.





Tal como o nosso jornal já tinha dado conta em tempo oportuno e dado o rendimento de Pote na última temporada, na qual foi o artilheiro da Liga (23 golos), o Sporting recebeu algumas sondagens pelo futebolista, mas não chegou a existir uma proposta formal pois os leões deixaram bem claro que a transferência só se iria efetuar por aquela que era, até hoje, a cláusula de rescisão: 60 milhões de euros. Após a conquista da Supertaça, em Aveiro, Rúben Amorim lembrou que "não há intransferíveis" e que o "mercado dita as regras", mas recebeu a garantia que dificilmente o camisola 28 sairia do plantel.Já o jogador, pese alimentar a ambição de disputar um campeonato mais competitivo, está focado em realizar outro grande ano no leão, deixando essa meta para o médio prazo. Pote pretende cimentar-se no Sporting, ao mesmo tempo que continua a piscar o olho à Seleção, pela qual já é internacional.