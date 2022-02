Pote ressente-se de lesão muscular na coxa esquerda e falha treino do Sporting

Pote esteve ausente do treino do Sporting, realizado na manhã desta quinta-feira, na Academia, depois de se ter ressentido de uma lesão muscular na coxa esquerda. Por esse motivo, o artilheiro corre o risco de falhar a deslocação ao terreno do Marítimo, no sábado.Foi precisamente esta lesão, descrita pelo Sporting como uma "mialgia", que teve origem na na receção ao Famalicão, que impediu Pote de alinhar no clássico com o FC Porto, tendo regressado para os confrontos com o Manchester City e o Estoril.Por outro lado, de acordo com a informação disponibilizada pelos leões, Ugarte continuou a realizar treino condicionado, no entanto deverá estar apto para o duelo com os insulares.O Sporting realiza o derradeiro treino antes do jogo na manhã de sexta-feira, pelas 10 horas, e Rúben Amorim fará a antevisão às 12h30, na Academia.