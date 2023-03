Pote saiu de Portimão com queixas no joelho esquerdo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Ao nível da finalização, o jogo não correu bem a Pote que, além de ter falhado um penálti, ainda desperdiçou três ocasiões flagrantes de golo na cara de Nakamura. Para piorar a situação, ao minuto 84, ainda sofreu um choque com Maurício que o deixou com queixas no joelho esquerdo.

O atacante, de 24 anos, foi prontamente assistido e acabou por receber autorização para regressar ao relvado. Recorde-se que Rúben Amorim ainda tinha a possibilidade de fazer uma substituição, mas optou por deixar o transmontano em campo. Apesar de ainda estar combalido, Pote concluiu os 90 minutos.