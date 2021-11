Pote: «Senti que não estava bem no jogo mas fiz o que sei que é marcar golos»

Pote teve nos pés a possibilidade de fazer mais um hat-trick com a camisola do Sporting - marcou três golos ao Marítimo na última temporada -, mas acabou por falhar um penálti que, ainda assim, terminou em golo dos leões... mas de Pedro Porro.Em declarações na conferência de imprensa no final do jogo, o médio-ofensivo dos leões assumiu que sentiu que não estava bem na partida, mas que ainda assim conseguiu fazer o que mais sabe: marcar golos. "Foi importante para a equipa e o clube [o apuramento e a vitória]. Senti que não estava bem no jogo mas fiz o que sei que é marcar golos. É um motivo de orgulho para este grupo e estes adeptos", começou por dizer, em declarações na sala de imprensa de Alvalade."Ao longo do ano passado já me habituei a bisar e por vezes o hat-trick não sai. O mais importante é a vitória da equipa.""Sempre sonhei com estes momentos, toda a gente sabe o que significa e fico contente por ter chegado até aqui e quero mais.""É uma resposta a quem dizia que não ganhávamos com adeptos. Eles é que nos puxam e ficamos contentes por ver os adeptos connosco.""O futuro é o jogo com o Tondela pois ainda temos a Taça da Liga e a Taça de Portugal. Vamos esperar pelo calendário e estamos cá para tudo", terminou.