Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Pote traz juros do banco: médio protegido a pensar no regresso à Liga Leão resolveu cedo jogo com o Leça e Rúben não precisou de lançar o 28, em seca há 9 jogos: geriu-o para Vizela e tirou-lhe a pressão de fazer um golo





• Foto: Vítor Chi