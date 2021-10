Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Pote volta com a corda toda: titular no jogo-treino com o Torreense Médio regressou mês e meio depois, fez 45’ e deixou marca ao servir um dos golos do leão. De olho no Restelo e... Istambul