O Sporting poderá anunciar a qualquer momento o calendário completo dos trabalhos de pré-época, pois Rúben Amorim partiu de férias, esta semana, com o planeamento praticamente concluído. Os leões regressam aos treinos no dia 27, na Academia de Alcochete. O estágio em Lagos, no Algarve, terá lugar entre os dias 10 e 20 de julho.Durante este período, a equipa deverá realizar quatro jogos de preparação, na certeza de que um deles será com a Roma, de José Mourinho, comonoticiou na sua edição de quinta-feira. O Troféu Cinco Violinos está previsto para o dia 24 de julho, no Estádio José Alvalade (ao contrário do que foi avançado ontem, o adversário não será a Roma). O primeiro encontro oficial do Sporting 2022/23 será na Liga, no fim-de-semana de 7 de agosto.