Prémios Stromp: Adán é o futebolista do ano e Ugarte a revelação

A gala de entrega dos Prémios Stromp está de volta, depois de dois anos de interregno devido à pandemia da Covid-19, e este ano serão 48 os homenageados, no evento que terá lugar a 16 de dezembro, no Hotel Sheraton, em Lisboa, a partir das 20 horas. Entre os galardoados, destaque para Adán (futebolista do ano) e Ugarte (revelação, partilhado com o andebolista Francisco Costa).Naqueles que também são conhecidos como os 'Óscares do Sporting', o clube refere, em comunicado, que 17 dos premiados são por escolha (decididos pelos membros do Grupo Stromp), enquanto que 31 por inerência (destinam-se a atletas Sportinguistas medalhados em Jogos Olímpicos, Campeonatos do Mundo ou Campeonatos da Europa ao serviço de Portugal).Além dos dois nomes já citados, destaque para Mateus Fernandes (Academia), Francisco Salgado Zenha (Dirigente), Alex Merlim (O Atleta do Ano), Auriol Dongmo (A Atleta do Ano) ou a equipa masculina de futsal (Equipa do Ano).O Atleta do Ano: Alex Merlim (futsal)A Atleta do Ano: Auriol Dongmo (atletismo)Equipa do Ano: Equipa masculina de futsalRevelação do Ano: Manuel Ugarte (futebol) e Francisco Costa (andebol)Futebolista do Ano: Antonio AdánTécnico do Ano: Ricardo Costa (andebol)Coordenador: Miguel Almeida (ténis de mesa)Dirigente: Francisco Salgado Zenha (Conselho Directivo)Academia: Mateus FernandesSócio: Nuno Feliciano Carvalho (Agriloja)Dedicação: Ricardo Filipe (Filstone, SA)Saudades: Sérgio Abrantes Mendes e Antero Silva ResendeEspecial Funcionário: Paulo Silva Almeida (Departamento de Sócios)Especial Carreira: Nelson Costa (treinador taekwondo)Especial Mérito Desportivo: Equipa masculina de nataçãoPRÉMIOS POR INERÊNCIAMundial: André Santos (kickboxing)Mundial: Vicente Pereira, Diogo Matos, João Vaz e André Almeida (natação adaptada)Mundial: João Soldado (ténis de mesa adaptado)Mundial: Bárbara Silva (kempo)Mundial: Sofia Moncóvio e Rita Batista (hóquei em patins)Mundial: Ângelo Girão, Henrique Magalhães e João Souto (hóquei em patins)Mundial: Diogo Abreu, Pedro Ferreira, Rúben Tavares, Lucas Santos, João Félix, José Domingues e Sofia Correia (ginástica)Europeu: João Costa (tiro)Europeu: Teresa Bonvalot (surf)Europeu: Tomás Paçó, João Matos, Erick Mendonça, Miguel Ângelo, Pany Varela, Pauleta e Zicky Té (futsal)Europeu: Tiago Santos e Hugo Estrela (kickboxing)Europeu: Equipa masculina de corta-mato