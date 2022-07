Prepare-se para repetir este nome: Papuna Beruashvili reforça o Sporting

O Sporting acaba de oficializar a contratação do guarda-redes georgiano Papuna Beruashvili, de 18 anos,Proveniente do Dinamo Tbilisi, Beruashvili é internacional jovem pelo seu país, marcou presença no recente Torneio Internacional do Porto (em sub-18) e vem reforçar a formação dos leões.Segundoapurou, o guardião será emprestado por uma época, com opção de compra, e deve ser integrado na equipa sub-23."Sinto-me muito bem e feliz por assinar pelo maior clube de Portugal. Sei a história do Sporting porque estive no museu e aprendi muita coisa", revelou, na apresentação, em declarações aos meios do clube.Caraterizando-se como "o tipo de guarda-redes que sai nos cruzamentos e que dá tudo", Beruashvili traça um objetivo claro: "Espero jogar o máximo de jogos que conseguir e melhorar o mais que puder."