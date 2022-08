Presença no túnel de acesso do Dragão sem devida identificação vale multa a Hugo Viana

Hugo Viana, diretor desportivo do Sporting, foi esta terça-feira multado em 380 euros por não estar devidamente identificado durante o clássico do último fim de semana entre FC Porto e Sporting, no estádio do Dragão. De acordo com o mapa de castigos do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), o dirigente dos leões "acedeu à zona do túnel de acesso ao relvado, aí permanecendo, sem qualquer tipo de identificação, fosse através de braçadeira ou de credencial", uma notificação que o próprio Hugo Viana fez questão de esclarecer no mesmo dia.

Segundo o descrito no mapa de castigos hoje divulgado pelo CD da FPF, o diretor desportivo do Sporting alegou não estar na posse da sua identificação pelo simples facto de ainda não ter recebido a referida documentação para a nova época desportiva. Perante estas alegações, o CD decidiu manter a punição aplicada ao ex-internacional português afirmando: "(...) independentemente da argumentação avançada pela defesa, o referido agente tendo optado por assistir ao jogo na zona técnica, nunca poderia estar na 'zona do túnel de acesso ao relvado', devendo sim, ocupar o seu lugar no respetivo banco de suplentes, nos termos regulamentarmente previstos."