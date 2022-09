Presidente da mesa da AG do Sporting vai convocar nova assembleia para discutir política de remunerações

No final da Assembleia Geral do Sporting, que terminou já durante esta madrugada , quando passavam das 3 horas, Bernardo Ayala, presidente da mesa da AG da SAD revelou que irá convocar uma nova reunião magna para o início de 2023 para discutir a política de renumerações."Há três razões fundamentais para isso. Primeiro já passaram quatro anos desde que foi elaborada a primeira proposta de política de remunerações. Entretanto, tem de ser atualizada à luz das muitas voltas que o Mundo deu. A segunda razão tem a ver com o facto de há poucos dias, já não a tempo desta Assembleia, ter recebido um relatório atual sobre entidades de um universo semelhante ao Sporting, e esse estudo difere daquele em que nos baseamos há quatro anos. Ou seja, há uma nova visão sobre esta matéria e esse relatório veio comprová-lo. A terceira razão é porque sentimos que há um desfasamento grande entre as remunerações efetivas dos titulares dos órgãos sociais da Sporting SAD e dos titulares dos órgãos sociais de outras SAD que são relevantes para efeitos de comparação. Cumpriu-se um mandato com base numa determinada política de remunerações e está agora a iniciar-se um novo mandato. É um tema que tem de ser visto para os próximos quatro anos de forma autónoma e desligada de outros pontos da ordem de trabalhos", afirmou aos jornalistas, fazendo um balanço da reunião que decorreu no Auditório Artur Agostinho, no Estádio José Alvalade."A Assembleia Geral foi excelente mais uma vez, foi muito concorrida e compareceu um número muito relevante de acionistas. O debate foi muito vivo, com total liberdade de expressão de um lado e de outro: dos acionistas, que fizeram perguntas e declarações e obtiveram esclarecimentos, e também da parte dos órgãos sociais, que explicaram o que tinham a explicar. Os trabalhos decorreram de maneira exemplar, com um debate respeitoso dividido em três partes. Uma primeira parte relativa aos principais documentos de gestão da sociedade, que foram todos aprovados por larguíssima maioria, uma segunda relativa à política de remunerações também aprovada por larga maioria, e a última parte passou pela eleição dos titulares de todos os órgãos para o quadriénio 2022-2026. Também aqui, a proposta do Sporting foi aprovada por larguíssima maioria. Diria que o saldo é altamente positivo".Bernardo Ayala confirmou ainda a ausência da Holdimo . "Na lista apresentada pelo Sporting (para a administração da SAD) não há nenhum nome ligado à Holdimo, foi opção do Sporting e terá de ser perguntado a quem representa o Sporting. A Holdimo não compareceu, inscreveu-se para a AG a tempo, poderia ter sido representada, mas não compareceu qualquer representante".A fechar, e questionado sobre o debate ter 'aquecido' quando foi abordado o tema da, o presidente da mesa da AG sublinhou que o "assunto já tinha sido versado em assembleias anteriores". "O debate é vivo, entendo que o debate tem de ser assim, mas é um debate respeitoso. Estamos todos imbuídos do mesmo espírito, de sportinguismo".