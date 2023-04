Presidente do Grupo Stromp aponta Luís Godinho como "guru da arbitragem"

Tito Arantes Fontes, presidente do Grupo Stromp, teceu críticas à atuação de Luís Godinho na partida que colocou frente a frente Sporting e V. Guimarães na última jornada e que terminou com a vitória dos verdes e brancos. Ainda assim, apesar do resultado, num artigo de opinião publicado esta quinta-feira no Jornal Sporting, abordou a arbitragem no Berço, considerando que, além de um penálti não assinalado em lance com Morita já na reta final, existiu uma dualidade de critérios."Vitória clara e sem mácula! Maculado ficou pela enésima vez esse "guru" da arbitragem nacional que dá pelo nome de Luís Godinho… mais uma vez quis deixar a sua marca, espoliando ao Sporting nítido penálti sobre Morita (86’) por evidente agarrão na camisola e pisão claro! O "guru" estava a poucos metros, com campo de visão… e - como de costume − resolveu não ver nada! Enfim… e quanto ao "critério disciplinar"? Pois, não existiu… porque se tivesse existido o Vitória não chegaria ao fim do encontro com 11 jogadores, tantos foram os "amarelos" que Godinho lhes perdoou", apontou o líder do Grupo Stromp.