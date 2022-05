Presidente do Grupo Stromp ataca João Pinheiro: «O olho de lince evoluiu para olho de Dragão»

O presidente do Grupo Stromp considera que o golo invalidado ao Benfica no clássico com o FC Porto por indicação do VAR, João Pinheiro, "é uma metáfora deste campeonato!"Tito Arantes Fontes vai mais longe e, em artigo de opinião no jornal ‘Sporting’, classifica João Pinheiro como o "indiscutível ‘padrinho’ do FCP" na Liga que está prestes a terminar. O responsável do grupo de associados do Sporting invoca, de novo, a propósito do referido árbitro bracarense, a expulsão de Coates, no Dragão, após lance com Taremi – "representada que tinha sido a sua farsa!""Um golo invalidado por uns ‘inacreditáveis’ dois centímetros! Quem diria? Quem conseguiu mesmo ver – ainda para mais numa jogada em movimento − essa ‘microscópica distância’? Pois, o de sempre… hélas, João Pinheiro de seu nome! Desta feita era esse exímio examinador de lances, conhecido pelo seu ‘ar arguto’ e ‘olho de lince’, quem estava no VAR! E que viu ele… pois, viu os tais dois centímetros que definem este campeonato! Viu dois centímetros que ninguém consegue mesmo ver e garantir… desde logo porque a bola – no ‘frame’ divulgado pela Cidade do Futebol / FPF − já tinha saído do pé do jogador que a lançou em profundidade. Mas João Pinheiro, já se sabe, já todos sabemos, vê mesmo bem… tão bem que no jogo do FCP com o SCP, no Dragão, também ‘viu’ o Coates pisar o Taremi e não o Taremi a pisar o Coates… vai daí amarelo no Coates e o Taremi – representada que tinha sido a sua farsa! − virginalmente absolvido! É – tenhamos todos consciência disso – somos testemunhas de uma fantástica e simultaneamente sinistra evolução… o ‘olho de lince’ evoluiu para ‘olho de Dragão’! E que bem João Pinheiro, o indiscutível ‘padrinho’ do FCP neste campeonato, desempenhou e desempenha este seu abominável papel!", lê-se no artigo de opinião, publicado na edição desta semana do jornal ‘Sporting’, que chegou esta quinta-feira às bancas.