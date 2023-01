Presidente do Mafra despede-se de Diomandé com elogios: «Tem lugar em qualquer equipa do Mundo»

Diomandé está a caminho do Sporting, de tal forma que já nem foi opção esta tarde pelo Mafra, clube ao qual está emprestado pelo Midtjylland. Na despedida, em conferência de imprensa, o presidente do clube da 2.ª Liga, José Cristo, teceu rasgados elogios ao central de 19 anos: "Tem lugar em qualquer equipa do Mundo".O costa-marfinense vai custar 7,5 milhões de euros aos cofres da SAD do Sporting, além de 5 M€ por objetivos caso alcance os 90 jogos em Alvalade, como Record detalhou em primeira mão , uma "transferência pouco normal na 2.ª Liga"."Sabemos que existem negociações muito avançadas com vários clubes interessados. A ausência [do jogo] deveu-se a uma precaução para evitar que algum azar pudesse estragar o negócio. Sinceramente fico feliz se tudo correr bem para todas as partes, é uma transferência pouco normal na 2.ª Liga, com o Mafra a ser o clube que serviu de trampolim a um jogador que, em minha opinião, joga em qualquer equipa do Mundo. Além disso, ficarei muito feliz pelas pessoas do Midtjylland, que são pessoas de bem, que nos querem ajudar", frisou o dirigente.