Presidente do Rosario Central: «Sporting já nos informou que vai ficar com Tanlongo como jogador livre»

O presidente do Rosario Central, Ricardo Carloni, acabou de anunciar em conferência de imprensa que não chegou a acordo com o Sporting tendo em vista uma indemnização em relação a Tanlongo. "Não chegámos a acordo com o pai de Tanlongo, nem com a agência que o representa a Stelar Group, nem com o Sporting que já nos informou que vai ficar com Tanlongo na qualidade de jogador livre", afirmou o presidente interino do clube sul-americano que sem seguida passou a palavra ao diretor técnico, Guillermo Hanonno."Não é uma boa notícia que tenho a dar mas posso dizer que fizemos tudo para renovar com o Tanlongo, primeiro em negociações com o seu pai e, posteriormente com a Stelar Group que o começou a representar durante o processo. Começámos todo o processo mas em abril percebemos que não era possível haver diálogo. Eu tentei levar o barco a bom porto e tive o meu telefone sempre ligado, por isso lamento a situação", afirmou Guillermo Hanonno que se mostrou inconformado com o comportamento do jogador: "É um rapaz nascido em 2003 que assinou pelo clube em 2010. Como gostámos do comportamento dele nas camadas jovens oferecemos-lhe um contrato profissional quando tinha 16 anos que é algo que não é normal fazermos".Retomando a palavra, Ricardo Carloni revelou que o Sporting só terá de pagar ao Rosario Central "280 mil dólares pelos direito de formação", e revela a oferta que recebeu dos leões. "Fizeram uma proposta de 0,5 M€ mais objetivos que dificilmente seriam atingidos...nós não podíamos aceitar menos de 1 milhão de euros mais uma percentagem numa futura venda", acrescenta o dirigente que admite não poder agir judicialmente contra o Sporting ou a Stelar Grupo mas promete não poupar Tanlongo: "Vai ter de apresentar-se aqui no dia 5 de dezembro e, se não fizer, vamos fazer valer os nossos direitos na FIFA e na Associação Argentina de Futebol. Até dia 23 de dezembro é jogador do Rosario e também terá de retratar-se perante os adeptos".O Rosario Central, entretanto, emitiu um comunicado a detalhar o processo, referindo-se erradamente ao Sporting como 'Club Sporting de Lisboa' e confirmando, como Record antecipou, o corte de relações com o emblema de Alvalade e com a Stellar."Comunicado sobre a situação do jogador Mateo TanlongoO médio recusou sucessivamente todas as propostas efetuadas pelo clubeO Club Atlético Rosario Central informa que o jogador de futebol Mateo Tanlongo, representado por seu pai e pela agência ICM Stellar Group, decidiu não aceitar nenhuma das propostas formais de renovação contratual feitas pelo clube e desvincular-se como ‘jogador livre’ após o final do ano em curso; isto apesar de ter assumido e manifestado, em repetidas ocasiões, a sua suposta vontade e decisão de continuar vinculado à entidade que o desenvolveu como profissional.Mateo iniciou a sua formação nas categorias infantis da nossa instituição em 2010, para mais tarde passar para as categorias de base da AFA. Em 2020, e com 16 anos, assinaria o seu primeiro contrato por 2 anos e meio.Nos primeiros meses deste ano, e tendo em vista a cadência do contrato prevista para 31 de dezembro de 2022, iniciou-se, como é prática corrente, o processo negocial para a renovação do vínculo, no âmbito do qual se registaram progressos significativos, tendo chegado a haver acordo sobre os valores salariais envolvidos no novo contrato em perspetiva.No entanto, e contrariando os acordos alcançados, o jogador e os seus representantes acabaram por rejeitar as propostas de renovação, recorrendo à pretensão de impor cláusulas incompatíveis com a devida proteção do património do clube, como a exigência de inclusão de uma cláusula de rescisão de montantes que fragilizavam o clube na eventualidade de chegarem ofertas pelo passe de Mateo que correspondessem ao seu valor projetado.Neste contexto, o segundo semestre chegou com as negociações a todo o vapor, tendo decidido o Conselho de Administração, em conjunto com a Comissão Técnica em exercício, continuar a utilizar o jogador e não o retirar da equipa principal, com o objetivo de evitar a desvalorização patrimonial e aproveitando também os recursos futebolísticos disponíveis, sempre com o entendimento de que houve uma atuação sincera no compromisso reiteradamente manifestado pelo futebolista e pela sua entourage, no sentido de continuar ligado ao clube e concretizar o desejado acordo através de um diálogo que nunca foi interrompido.Lamentamos profundamente assistir a este comportamento por parte de um jogador considerado da casa e aqui formado desde a mais tenra idade. Com a sua intransigência inexplicável, frustrou uma transferência que teria permitido compensar o clube e os seus associados, depois de muitos anos a investir todos os recursos imagináveis ??no lançamento da sua carreira, acompanhando-o e capacitando-o como futebolista e como pessoa.O Club Atlético Rosario Central informa que, caso esta situação não seja alterada, cortará todo o tipo de relações com o ‘Club Sporting de Lisboa’ e com a agência ICM Stellar Group, dados os graves danos injustificadamente causados ??ao património da instituição, como cúmplices da desagradável situação descrita."