Presidente do Rosario confirma notícia Record: «Solicitámos dinheiro e uma percentagem por Tanlongo»

O processo que envolve a chegada de Mateo Tanlongo ao Sporting promete fazer ainda correr muita tinta e, desta feita, foi mesmo o próprio líder do Rosario Central, Ricardo Carloni, a abordar novamente o assunto, confirmando uma notíciasobre o tema. Tal como o nosso jornal noticiou, existe acordo entre jogador e Sporting para que o médio rume a Alvalade, só que em termos legais tal só poderá suceder a partir de janeiro, altura em que já terá terminado contrato com o Rosario. Tendo isso em conta, o clube de Alvalade pretende contar já com Tanlongo, só que para que tal seja possível, deve ter a permissão do Rosario para o libertar antecipadamente, algo que se avizinha complicado.À imagem do quenoticiara na edição de 20 de novembro, o Rosario exige 2 milhões de euros e uma percentagem do passe para que Tanlongo comece já a treinar em Alcochete e o próprio Ricardo Carloni deixa claro essa pretensão. "Não queremos um ressarcimento. Queremos uma transferência. É distinto", garantiu o presidente interino do Rosario, em declarações ao programa 'Contraseña', secundado pela imagem da notícia do nosso jornal. "Exatamente!", referiu confrontado com o artigo.Além disso, Carloni reiterou que soliticou ao jogador que voltasse à Argentina até dia 5 de dezembro, se não ameaça colocar o caso na FIFA, como assumira recentemente ao nosso jornal. "Já solicitámos ao jogador que volte aos treinos a 5 de dezembro. Supostamente já chegou a Portugal quase como jogador do Sporting. Caiu muito mal entre os adeptos [do Rosario] e direção. A 5 de dezembro tem de estar aqui na Argentina e se o Sporting quer o jogador, tem de fazer uma transferência. Não é ético o que fez Tanlongo. Soliticámos dinheiro e uma percentagem do jogador. Mas podemos compensar: menos dinheiro e uma percentagem maior. Mas enquadra-se dentro de uma negociação lógica", concluiu.Recorde-se que Tanlongo já realizou os exames médicos em Portugal de forma a reforçar o Sporting a partir de janeiro, altura em que já terá terminado contrato com o Rosario. O médio de 19 anos acordou um vínculo de cinco temporadas com os leões e ficará blindado por uma cláusula de 60 milhões de euros.