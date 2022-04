Presidente do Santa Clara confirma "entendimento" com o Sporting por Morita

O presidente do Santa Clara sublinhou hoje que o clube e o Sporting têm uma "base de entendimento" para a transferência de Hidemasa Morita para Alvalade, estando a oficialização do acordo dependente de questões processuais e do sim definitivo da SAD do emblema açoriano."Sinceramente, acho que as coisas estão a seguir um bom rumo. Acredito que o Morita vai sair do Santa Clara, porque é o seu desejo, é um jogador com uma tremenda qualidade e com o sonho de atingir patamares que o Santa Clara ainda não atinge. O Sporting é o clube desejado pelo jogador. Temos uma base de entendimento e, no que acompanhei, houve sempre um comportamento muito correto da parte de outro grande clube que é o Sporting. Acredito que as coisas possam chegar a bom fim", afirmou Ricardo Pacheco à Rádio Renascença adiantando que "o dossiê está com a SAD, que por sua vez já o remeteu ao contencioso e assessorias do clube; serão eles que irão redigir e assinar o contrato".