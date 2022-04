Presidente do Santa Clara e SAD divergem sobre Morita: «Valores quase duplicados»

As negociações visando a transferência de Morita para o Sporting continuam a revelar as divergências latentes entre o presidente do clube, Ricardo Pacheco, e o líder da SAD, Ismail Uzun. Enquanto o primeiro está interessado em negociar de imediato o jogador para o clube leonino, o segundo prefere esperar até ao final da época para tentar assegurar o maior encaixe financeiro possível. À espera do entendimento, além do clube de Alvalade, está Morita que pretende assinar pelos leões, e já se recusou defrontar o FC Porto, uma situação que Ricardo Pacheco nega garantindo um problema físico do atleta.mantém a notícia publicada que, recorde-se, já continha a explicação oficial do clube açoriano para a ausência do internacional nipónico no Estádio do Dragão. A oferta dos leões 2,5 milhões mais objetivos subiu para 3,5 milhões de euros mais objetivos e, em Alvalade, aguarda-se um entendimento em Ponta Delgada para se fechar o negócio.Através de uma publicação no Facebook, o presidente do Santa Clara, fez um ponto da situação da relação com o líder da SAD sobre a venda de Morita, e garante que já conseguiu que o Sporting duplicasse os valores inicialmente oferecidos. "Fui a pedido do Conselho de Administração da SAD, nomeado para trabalhar este assunto e, posteriormente, apresentá-lo em Conselho de Administração da SAD para que, este do qual não faço parte, decida ou não pela alienação. De imediato, encetamos conversações e, além do Santa Clara garantir uma percentagem dos direitos desportivos e económicos com uma eventual saída do atleta no final da atual época desportiva, os valores envolvidos para a saída e há muito prometida ao atleta por outros, muito longe dos avançados pelo jornal e por outros inicialmente propostos, foram por nós quase duplicados", garantiu Ricardo Pacheco que defende a viabilidade do acordo negociado com os leões: "A ser concretizada esta alienação nos termos aperfeiçoados, será o melhor negócio da história do Santa Clara Açores, sendo que, em nada, corresponde à verdade a afirmação avançada pelo jornal nacional acima referido, de que a minha pessoa alguma vez aceitou os valores que ali se referem. Certamente baseada em informações recolhidas em fontes não fidedignas ou que nos procuram denegrir, a intenção não pode passar em claro como se de uma verdade se tratasse".Ricardo Pacheco, no passado sábado, já havia revelado ao desejo de ver rapidamente concretizada a transferência de Morita para o Sporting, uma opinião que repetiu hoje na TSF garantido que o negócio "está bem encaminhado", e confirmando a subida da proposta que agora também inclui "uma percentagem numa futura venda".Uma versão contrária tem o líder da SAD, Ismail Uzun, que na nossa edição de hoje é claro ao afirmar que "Morita por agora fica" e que "no final da época verão quantos clubes estão interessados para decidirem o melhor para todos", declarando ainda que as negociações com os leões estão "congeladas".Resta agora esperar pelos próximos desenvolvimentos em relação a Morita que, por seu lado, não quer desperdiçar a oportunidade de realizar o sonho de jogar no Sporting.