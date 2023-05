Presidentes com Proença na tribuna

Frederico Varandas recebeu ontem, na tribuna do José Alvalade, dois presidentes: o da Liga, Pedro Proença, que se sentou ao seu lado esquerdo, assim como Miguel Ribeiro, líder da SAD do Famalicão, que viu o jogo à sua direita. Expectativa no ar? Alguma, até porque do Minho vieram Pote e Ugarte, estando ainda metade do passe do primeiro futebolista nas mãos daquele emblema que, até ver, se mantém intransigente em negociá-lo com os leões, apesar de ser essa a intenção do Sporting.Atrás da tríade, Manuel Fernandes, homenageado há poucos dias em Sarilhos Grandes, com os dois filhos, Tiago e Rita.