Primeiro clube de Nuno Mendes recebe cadeiras do Estádio de Alvalade

O Futebol Clube O Despertar, clube que descobriu Nuno Mendes, recebeu 200 cadeiras do Estádio de Alvalade e já as instalou na bancada do Campo de Futebol Municipal de Casal de Cambra, freguesia do concelho de Sintra.





Nuno Mendes começou a jogar futebol no FC O Despertar com 9 anos. Esteve poucos meses no clube: chegou em Abril de 2011 e em dezembro do mesmo ano já estava a caminho do Sporting, depois de observações dos leões e numa altura em que tambem já era seguido por Benfica e FC Porto.Recentemente, O Despertar chegou a acordo com o Sporting para o pagamento de vários objetivos celebrados no contrato assinado há dez anos. O valor, inferior aos 25 mil inicialmente previstos, foi pago em parcelas no último ano.