Primeiro-ministro holandês confirma que Ajax-Sporting será disputado à porta fechada

O primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, confirmou o que já se poderia esperar : o duelo entre Ajax e Sporting, marcado para 7 de dezembro, vai jogar-se sem público nas bancadas. A venda dos bilhetes já havia sido suspensa na semana passada As portas dos estádios holandeses vão manter-se fechadas para os adeptos até 18 de dezembro, anunciou ainda Rutte, como forma de tentar travar o aumento do número de casos de covid-19 no país. Recorde-se que a medida entrou em vigor há duas semanas, pelo que desde então os jogos do campeonato holandês têm vindo a ser disputados sem a presença de adeptos nos estádios.Refira-se que Ajax e Sporting defrontam-se a 7 de dezembro (20 horas), em jogo da 6.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.