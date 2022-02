Prodígio ganês contratado pelo Sporting já trabalha na Academia

Abdul Fatawu Issahaku, apontado como o maior talento do futebol ganês e internacional pela seleção principal daquele país, já trabalha com as cores do Sporting, depois de ter chegado a Portugal no último fim de semana.Como se vê na fotografia acima, o médio-ofensivo, de apenas 17 anos, que deixou o Dreams FC para se vincular aos leões até 2026, meteu mãos ao trabalho na Academia de Alcochete, onde já reside.Depois do período de adaptação, Issahaku poderá competir oficialmente, ainda que não esteja, de momento, completamente definido se o jovem ganês irá integrar o plantel dos sub-23 ou da equipa B.