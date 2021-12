«Prontos para o dérbi»: Porro volta com Feddal e Matheus Reis

O momento é adverso mas nem tudo são más notícias para Rúben Amorim. Devido ao exigente calendário do Sporting em dezembro, o técnico optou por gerir Porro, Feddal e Matheus Reis no jogo com o Tondela mas, salvo surpresa de última hora, é certo que os três serão utilizados amanhã no dérbi. "Estamos prontos para o dérbi", fez questão de partilhar Porro, ontem ao final do dia, nas redes sociais.





Diante da equipa beirã, o treinador do Sporting apresentou um trio de centrais constituído por Neto, Gonçalo Inácio e Coates e, deste lote, só não estará o capitão que será rendido por Feddal. Nas alas há mais opções, mas Porro e Matheus Reis têm sido os mais utilizados. O regresso do espanhol deverá remeter Esgaio ao banco.