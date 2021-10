Psicologia em debate

Carlos Fernandes, atual diretor do departamento de psicologia da Academia de Ténis Rafael Nadal, foi orador numa ação de formação interna levada a cabo pelo Sporting nos dois últimos dias, na Academia. A área é uma das preocupações no recém-premiado Modelo Centrado no Jogador. Com experiência na vertente clínica, organizacional e enquanto formador, Carlos Fernandes abordou em Alcochete a importância e aplicabilidade da psicologia num contexto de alto rendimento. Na terça-feira a ação foi direcionada aos coordenadores da Academia e centrou-se em questões de organização. Ontem os destinatários foram os treinadores do Polo EUL e da Academia, numa abordagem mais focada no desenvolvimento dos jovens jogadores.