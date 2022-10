PSP apreende tochas e bastões a grupo de 50 adeptos do Sporting

A PSP apreendeu na terça-feira vários objetos, entre os quais tochas e bastões, a um grupo de 50 adeptos do Sporting, suspeitos de terem deflagrado engenhos pirotécnicos nas imediações do Estádio de Alvalade, foi anunciado esta quarta-feira.

Em comunicado, a PSP adianta que a ação de policiamento que levou à apreensão do material decorreu no âmbito de um jogo de futebol para a Liga dos Campeões, que se irá realizar hoje entre o Sporting e o Olympique de Marseille.

A PSP colocou agentes "em vários pontos da cidade de Lisboa" a fazer policiamento aos "vários grupos de adeptos que se encontravam a deambular", tendo sido abordado "um grupo de 50 indivíduos, adeptos do Sporting Clube de Portugal, todos vestidos de negro, suspeitos de terem deflagrado engenhos pirotécnicos nas imediações do Estádio José Alvalade", pode ler-se no comunicado.

No decorrer desta ação foram apreendidas 11 balaclavas, 11 tochas completas, dois bastões extensíveis, um par de luvas táticas com kevlar, um picador artesanal, um bastão artesanal, um foguete, uma tocha cortada, uma lata de tinta verde e uma gola.

Já pelas 00:00 de hoje, a PSP detetou um grupo com 150 adeptos do Olympique de Marseille, na zona da Praça da Figueira, "que deambulavam pelas artérias da cidade com suspeita de atitudes de possível confrontação com outros adeptos, não sendo, após abordagem e identificação, nada de ilícito detetado na sua posse", segundo o comunicado.

O Sporting Clube de Portugal recebe hoje, a partir das 20:00, o Olympique de Marseille, num jogo a contar para a 4.ª jornada do grupo D da fase de grupos da Liga dos Campeões de futebol.

A equipa portuguesa, treinada por Rúben Amorim, lidera o grupo D, com seis pontos, mais dois do que Tottenham e Eintracht Frankfurt, enquanto o Marselha é o último, com três.