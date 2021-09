«PSP foi desautorizada pelo senhor»: PSD acusa Eduardo Cabrita de descartar responsabilidades dos festejos do Sporting

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, está a ser ouvido esta quarta-feira ao Parlamento, a pedido do PSD, para responder a perguntas sobre a investigação conduzida pelo Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI) na sequência dos festejos do título do Sporting, decorridos em maio deste ano.





Duarte Marques, deputado do PSD, disse no início da audição que Eduardo Cabrita "lavou as mãos como Pilatos" e que desautorizou a PSP. "A responsabilidade não é só sua, o seu despacho foi uma forma e passar a responsabilidade para a CML e impedir a PSP de agir", acusa."A PSP foi desautorizada pelo senhor ministro", sublinha Duarte Marques.

"O facto de vir cá muitas vezes não é sinal de respeito à democracia, o senhor ministro raramente responde (...) não devia ficar orgulhoso de vir cá tantas vezes, é sinal de que é pouco competente", acrescenta.



António Filipe, do PCP, afirma que o "PSD parece não compreender" que nos termos da lei não cabe ao poder político proibir manifestações deste caráter.