PSP já identificou adeptos que lançaram tochas para o relvado durante o Sporting-FC Porto

A PSP, com recurso a imagens, já identificou os adeptos que lançaram tochas para o relvado no decorrer do Sporting-FC Porto (1-2). Essa informação será remetida para a Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD), que determinará que estes fiquem impedidos de entrar em recintos desportivos enquanto aguardam decisão final nos respetivos processos de contraordenação. No final, poderão estar sujeitos a sanção acessória de interdição de acesso a recintos desportivos até 24 meses e a coima que vai entre 1.000 e 10.000 euros.Logo nos primeiros minutos, quando Adán guardava a baliza do topo Sul, começaram a chover tochas e fumos, ao mesmo tempo que rebentavam alguns petardos. As ações, que obrigaram à atuação dos bombeiros, também travaram o tempo de jogo até que existissem condições – a paragem chegou perto dos 4 minutos. Parecia tudo sanado, mas as claques afetas ao Sporting tinham guardado mais material, que utilizaram na segunda parte, por duas vezes.Foi tamanho o 'festival' que o speaker lembrou, através do sistema de som, que estavam a prejudicar o Sporting. Pepe, Coates e Ugarte, à vez, lá iam tentando tirar os engenhos que não paravam de cair sobre o relvado.A chuva de tochas deverá punir severamente os leões, que têm sido recorrentemente multados pelo CD da FPF por casos idênticos, mas com menor expressão.