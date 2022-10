PSP justifica intervenção em Alvalade: «Uso da força necessária à situação em concreto»

O Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública justificou, este domingo, em comunicado a intervenção no topo sul de Alvalade, onde estava a claque Juventude Leonina, na 1.ª parte do Sporting-Casa Pia (3-1)."De modo a preservar a integridade física de todos os espetadores, em risco com o lançamento os foguetes, foram acionadas para a bancada equipas de polícias, visando cessar tais comportamentos bem como retirar as tarjas e intercetar os infratores", refere, acrescentando o "teor ofensivo para as forças policiais" de uma delas.A PSP acrescenta que num segundo momento "os adeptos do SCP arremessaram cadeiras na sua direção, tendo havido intervenção para a reposição da ordem pública, com o uso da força necessária à situação em concreto".Na sequência da ação da PSP foram detidos quatro adeptos do Sporting, apreendidas as tarjas e o material utilizado para o lançamento de foguetes.Antes da partida entre o Sporting e o Casa Pia para a 10ª jornada do campeonato, a ASAE e a PSP fez uma ação de fiscalização na sequência da qual "foram verificadas diversas infrações, tendo sido levantados pelas várias entidades oito autos de notícia por contraordenação, com apreensão de material diversa".