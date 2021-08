Público regressa a Alvalade: Sporting coloca bilhetes à venda a partir de amanhã

As bilheteiras de Alvalade vão abrir amanhã, terça-feira, tendo em vista o Sporting-Vizela, agendado para sexta-feira, partida que marca o pontapé de saída da Liga Bwin 2021/22. No seu site oficial, os leões explicam os procedimentos para os interessados que queiram assistir à partida no estádio, com lotação limitada de cerca de 17 mil espectadores, 882 dias depois da última vez que Alvalade abriu portas.





Antes de mais, importa frisar que a venda dos ingressos, cujos preços para Sócio Adulto variam entre os €35 (categoria 1) e os €15 (categoria 7), será exlusiva a sócios do Sporting, com a quota de julho deste ano regularizada, e de acordo com critérios:COM COMPRA GARANTIDA- 3.ª FEIRA: Lugares Especiais e Sócios Vitalícios- 4.ª FEIRA: Sócios Gamebox 2019/2020 com 14 a 17 renovaçõesSEM COMPRA GARANTIDA- 5.ª FEIRA: Sócios Gamebox 2019/2020 com 7 a 13 renovações- 6.ª FEIRA (10h às 14h): Sócios Gamebox 2019/2020 com 1 a 6 renovações- 6.ª FEIRA (a partir das 15h): Restantes SóciosEm relação aos adeptos mais jovens, é proibida a entrada a menores de 3 anos; os maiores de 3 anos (inclusive) necessitam de comprar bilhete; e os menores de 12 anos não necessitam da realização de teste COVID-19.Entre outras medidas, o uso de máscara é obrigatório desde a entrada no estádio à saída do mesmo; os espectadores terão de apresentar certificado digital Covid-19 válido, ou teste PCR (realizado 72 horas antes do jogo) ou teste antigénio (48 horas antes do jogo) negativo.O Sporting informa, ainda, que a bancada Superior Sul - onde por norma estão colocadas as claques afetas aos leões - será exclusiva para os detentores do cartão de adepto, uma norma que vem para ficar "até à conclusão das obras necessárias e solicitadas pelas entidades competentes". "Esta lei encontra-se em vigor desde Junho de 2020, sendo que cartão poderá ser obtido através do seguinte endereço: https://portaldoadepto.incm.pt", frisam.