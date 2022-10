«Pura patetice»: Varandas e a ideia de que o Sporting dá mais importância às finanças do que à parte desportiva

À chegada à AG do Sporting na manhã deste sábado, Frederico Varandas abordou as contas do clube que hoje vão a votação em assembleia magna, mas também o momento da equipa."Apresentamos resultados históricos. Desde 2010 que pairava uma nuvem cinzenta sobre o Sporting uma possível perda da SAD, que teríamos de entregar a SAD aos bancos em 2026. Desde 2018 este Conselho Diretivo propôs-se a evitar isso e conseguimos fazê-lo muito antes do tempo. No último ano crescemos em 15% o número de sócios, o maior recorde de quotização; isso demonstra a militância dos sócios. Os sportinguistas revêem-se no clube e esta militância é o maior sinal de envolvimento nos sportinguistas no seu clube""Existe uma certa doutrina que se tenta passar de que o Sporting privilegia mais a vertente financeira do que desportiva. Não existe sucesso financeiro sem sucesso desportivo. Os relatórios e contas [dos três grandes] são públicos, auditados e obrigatórios: vão ver se há algum desinvestimento do Sporting. Pelo contrário. Cada vez investimos mais. Comparem as três sociedades e vejam quem vende mais, quem investe mais… a doutrina de que o Sporting desinveste da parte desportiva para a financeira... Pura patetice!""Falou-se de uma crise depois de duas derrotas com o Marselha - ou as pessoas percebem pouco de futebol ou são desonestas. O clube que defrontámos tem um investidor que está a investir a sério, a tentar combater a hegemonia do PSG, tem mais do dobro da massa salarial do Sporting; por acaso reforçou-se em clubes como o Manchester United, o City, Arsenal, Milan, que veio buscar um jogador ao FC Porto a custo zero pagando um salário astronómico; quando se fala nas derrotas - que toda a gente viu o que estava atrás delas, dois acontecimentos atípicos, inesperados, que fizeram com que o Sporting não pudesse disputar este jogo nem em casa nem fora, embora acreditasse que o Sporting pudesse ter capacidade de vencer estes jogos. Mas jogando 11 contra 11 contra aquela equipa era normal termos perdido os jogos. Quem tinha responsabilidade de vencer era o Marselha e não o Sporting. Temos de ser sérios e racionais: o que vejo nesta Champions é o Sporting a fazer uma vitória histórica na Alemanha; depois vencemos uma equipa top 4 da Premier League que toda a gente achava que íamos perder; depois jogámos com uma equipa fortíssima, com maiores responsabilidades para vencer. Se o Sporting tem a ambição, o sonho de passar a fase de grupos, tem; a obrigação e responsabilidade? Só se uma pessoa for louca"."O Sporting acredita muito no seu processo de trabalho, estamos a crescer de ano para ano; temos o privilégio de ter um dos melhores treinadores do mundo, um grupo de trabalho de grande qualidade e profissional. Faltam 7 meses para terminar a época, e o Sporting vai estar na decisão de todos os títulos até ao final do ano".