Quando Essugo ponderou desistir do futebol: «Pensava em algo relacionado com 'downhill'»

Num lado mais intimista, Dário Essugo, que repetiu a presença no 'ADN de Leão' a cargo de Guilherme Geirinhas, voltou a tecer uma retrospetiva sobre a ainda curta carreira, deixando algumas revelações. Entre elas uma que salta à vista e que prende-se com o facto de que o jovem trinco chegou a ponderar pendurar as botas ainda bem cedo, ora por volta dos 10 anos. E a possível decisão surgiu devido à influência de... Morangos com Açúcar."Se já pensei em desistir do futebol? Já. Foi há muito tempo. Não foi porque eu queria. Foi por causa da escola, lembro-me. O horário da escola não estava a ser compatível com os treinos, então estive para arranjar uma solução para outro desporto. Pensava em algo relacionado com bicicleta ou motocrosse... Algo nada a ver [risos]. Vi nos Morangos com Açucar e gostei, neste caso do 'Downhill'. Era algo de bicicleta todo-o-terreno. Depois o Sporting arranjou uma solução, graças a Deus. Tinha para aí 10 anos", recordou o médio de 18 anos, o que motivou alguns risos e boa disposição entre os presentes no podcast dos verdes e brancos.