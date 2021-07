Quaresma mostra filho vestido à Sporting: «Espero que trabalhe para ser campeão a vida toda»

Quaresma já por diversas vezes mostrou nas redes sociais as habilidades futebolísticas do filho, Ricardo. Esta sexta-feira divulgou nas redes sociais três imagens do menino vestido com o novo equipamento so Sporting e deixou uma mensagem.





Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Ricardo Quaresma (@ricardoquaresmaoficial)

"Diz que quer seguir o caminho do pai. Ser como o pai. Eu espero que ele seja melhor que o pai e que trabalhe para ser campeão a vida toda", escreveu o jogador do V. Guimarães.Ricky, como é conhecido, regressa ao Sporting (Sub-10) depois de uma temporada no FC Porto. Durante a semama treina na Escola Academia Sporting no Porto e aos fins de semana vem jogar a Alcochete.