Quarteto arrisca visita a Londres

O Sporting tem quatro futebolistas em risco de falhar a segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa, marcada para dia 16, no Emirates, em Londres: caso os defesas Esgaio, Coates e Matheus Reis, assim como o médio Morita, sejam admoestados com um cartão amarelo na quinta-feira, são automaticamente suspensos por acumulação, tal como aconteceu com Ugarte, fora do duelo de Alvalade.