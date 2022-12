'Quartos' reservados mas é para vencer

Rúben Amorim olhou para mais uma vitória do Sporting com o pragmatismo habitual, lembrando desilusões da época como a saída da Champions e da Taça de Portugal para pôr já o foco no próximo jogo com o Marítimo, sem segundas leituras.

Apesar de já ter praticamente garantida a presença nos quartos de final da final da Allianz Cup, o treinador dos leões vê sempre algo de novo para conquistar, quanto mais não seja o objetivo de manter o atual ciclo.

"Vamos encarar o último jogo da mesma forma que todos os em que entramos e que temos de ganhar. Não interessa fazer contas e temos de vencer o próximo jogo com o Marítimo. Temos apenas quatro vitórias consecutivas", registou Amorim, salientando o facto de a sua equipa não ter sofrido no jogo de ontem "lances de perigo em bolas paradas" e reforçando a "vitória consistente": "Fomos competentes."

"A ideia é sempre melhorar a equipa e temos de aproveitar esta fase. Poderá haver alterações no próximo jogo, mas não é para dar prémios porque nós não damos prémios a ninguém", avisou o técnico dos leões, salientando que "há ainda um longo caminho a percorrer na época". "Esta equipa vai ser mais forte", prometeu antes de concluir com a inevitável questão... sobre CR7.

"Não tenho qualquer opinião a dar sobre as escolhas do selecionador. Todos têm de decidir no momento certo e de acordo com as suas ideias", destacou, concluindo com uma certeza: "Difícil é ser Ronaldo neste momento, às vezes é fácil criticar. Ele faz coisas erradas e faz coisas certas, mas deve ser muito difícil alguém como ele estar a passar por este momento."

Na Flash

rúben amorim

a frase