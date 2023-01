Quase centenário pelo Sporting, Inácio atira à Seleção A: «Claro que tenho essa ambição»

Numa vasta entrevista concedida ao jornal Sporting, Gonçalo Inácio lançou a ambição leonina para a final da Taça da Liga, a disputar no sábado, diante do FC Porto, mas também teve 'tempo' para abordar temas marginais, como por exemplo a Seleção Nacional A, onde já estava, mas de onde saiu devido a um problema muscular , adiando até então a sua estreia por esse escalão.Agradecendo, claro, ao Sporting o crescimento, o central de 21 anos, que caminha para os 100 jogos de leão ao peito (tem, neste momento, 98 pela equipa principal), explica que estando bem nos verdes e brancos será meio caminho andado para chamar a atenção - agora - do espanhol Roberto Martínez."Estarei sempre a viver o meu sonho ao representar o Sporting, independentemente do número de jogos e de minutos que faça. Estar na equipa principal é uma grande responsabilidade", atirou, concretizando mais à frente: "O meu objetivo é estar bem aqui, ajudar o clube a conquistar vitórias e a melhorar cada dia. Se isso acontecer, sei que estarei mais perto de ir à Seleção. Claro que tenho a ambição de jogar pelo meu país, mas cabe-me estar no meu melhor nível para merecer essa oportunidade."