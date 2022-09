«Quatro golos não é nada mau para um clube que dizem não ter pontas-de-lança»: as reações à vitória do Sporting

Isabel Trigo Mira, antiga vice-presidente: "Venho com um sorriso de orelha a orelha. Para um clube que dizem que não tem pontas-de-lança, quatro golos não é nada mau. Estou muito contente e confio nesta equipa, no Rúben Amorim e na direção. Destaco o Trincão, que fez um jogo muito bom."



Rita Garcia Pereira, advogada: "Uma noite mágica, com a parte defensiva completamente estabilizada e ainda com a confiança renovada de Francisco Trincão a mostrar a sua raça e qualidade. Este é um espírito de equipa que dá gosto ver. Este é o nosso Sporting Clube de Portugal!"





ouviu conhecidos adeptos dos leões em relação ao triunfo frente ao Portimonense (4-0) , na 6.ª jornada da Liga Bwin."Gostei muito da atitude. Depois do jogo na Alemanha chegar aqui e ter esta vontade é digno de registo. Equipa muito agressiva esta do Portimonense, que não acredito que jogue assim frente ao FC Porto. Ainda assim, o Sporting esteve muito bem."