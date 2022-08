Queixa de Frederico Varandas já entrou no DIAP

Frederico Varandas, presidente do Sporting, apresentou uma queixa-crime no DIAP do Porto contra vários responsáveis do FC Porto - o treinador Sérgio Conceição, o administrador Vítor Baía, o diretor de comunicação, Francisco J. Marques, e o diretor de imprensa, Rui Cerqueira - no âmbito do chamado ‘caso da garagem’, que aconteceu no Estádio do Dragão, depois do clássico entre FC Porto e Sporting (2-2), a 11 de fevereiro, para a Liga. Em causa estão os crimes de ofensas à integridade física, dano, injúrias, ameaça e apropriação ilegítima. Varandas alega que foi insultado e ameaçado, após terminar o jogo e quando se dirigia para a zona da garagem. "Vítor Baía, que se encontrava notoriamente irritado, dirigiu-se ao presidente do Sporting e gritou: ‘És uma vergonha. Filho da p***!", lê-se na participação criminal, a que o Correio da Manhã teve acesso.