«Querer marcar sem rematar à baliza é como matar a sede com xarope para a tosse»: reações à vitória do Sporting

falou com conhecidos adeptos do Sporting acerca da vitória (2-1) dos leões em Alvalade frente ao Marítimo, a contar para a 32.ª jornada da Liga Bwin."Uma vitória justa, mas muito sofrida. Continua a ser flagrante a falta de presença na área adversária e querer marcar golos sem rematar à baliza é igual a querer matar a sede com xarope para a tosse. Agora é vencer estes 2 jogos e planear com competência a próxima época"."Vitória arrancada a ferros e feliz, num dia em que o Sporting esteve desinspirado. Dificilmente criou oportunidades e não percebi porque Amorim deixou Nuno Santos, Morita e Inácio no banco. Só complicou. Espero que o Benfica não faça a festa em Alvalade"."Beneficiámos de um autogolo e por marcar nos descontos, após má exibição. Uma equipa que custa 100 milhões não pode jogar tão pouco, nem fazer a época que fez. Absurda a expulsão de Adán a uma semana do Benfica".