Questão burocrática leva a acerto no contrato de Paulinho com o Sporting

A primeira atualização da Liga Portugal, às 14h00, relativamente às inscrições no último dia de mercado, gerou algum espanto devido à presença do nome de Paulinho e a indicação de prorrogação. No entanto, não se tratou de uma renovação por parte do avançado do Sporting mas sim de uma formalidade contratual, segundo explicação oficial do clube verde e branco.





Paulinho chegou em janeiro deste ano e, de acordo com o comunicado dos leões à CMVM, assinou na altura por cinco temporadas e meia. Porém, os registos da Liga Portugal não permitem que se exceda os cinco anos na assinatura do vínculo. Desta forma, para resolver esta questão burocrática, foi 'acrescentada' agora mais meia época ao contrato, de forma a terminar no final de uma temporada e não a meio.Assim, a ligação de Paulinho ao Sporting irá até junho de 2025.