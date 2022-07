Rafael Borges assina contrato de formação com o Sporting

O Sporting assinou contrato de formação com Rafael Borges, um jovem central de 15 anos que representa os leões desde 2017 e, na temporada passada, sagrou-se campeão nacional de iniciados. "Foi um sentimento inexplicável. Era algo que sempre desejei, queria ser campeão pelo Sporting e consegui-o", referiu o defesa, à Sporting TV, onde se apresentou aos adeptos leoninos: "Comecei por ser médio centro, mas quando cheguei ao Sporting passei para defesa central. Sou forte no duelo individual, nas marcações e no jogo aéreo".Como qualquer jovem que frequenta a Academia, o sonho de Rafael Borges é "chegar à equipa principal" onde alinha a sua referência. "É o Gonçalo Inácio pelo percurso que fez. É muito inteligente a jogar, rápido e, por tudo isso, é a minha maior referência aqui, no Sporting", concluiu.