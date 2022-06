Rafael Camacho aceita não subir salário em 2022/23

Contratado ao Liverpool, em 2019, Rafael Camacho nunca se afirmou na equipa do Sporting, todavia tem um peso assinalável nas contas da SAD. É que o contrato que foi assinado entre as partes, até 2024, prevê que o ordenado do extremo aumente de forma progressiva, ou seja de ano em ano.À partida para 2022/23, essa cifra deveria atingir o patamar de 1,6 milhões de euros livres de impostos, isto depois de já ter estado em 1 milhão e, depois, 1,3 milhões, no entanto, sabe o nosso jornal, Rafael Camacho aceitou não subir o vencimento.Uma decisão que acaba por ajudar o Sporting a negociar o empréstimo, mas que não deixa de o colocar como um dos jogadores com um dos salários mais altos nos quadros do futebol profissional leonino.