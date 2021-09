Rafael Camacho assina contrato de formação

O Sporting assinou contrato de formação, um jovem de 14 anos que chegou do Belenenses, e vai representar a equipa de iniciados. O médio já contabiliza três golos em outras tantas partidas disputadas e, no momento em que se vinculou aos leões, não escondeu a sua satisfação.





" Estou muito contente pelo voto de confiança do clube em mim e agora tenho de continuar. Todos os companheiros têm-me ajudado e apoiado muito, por isso de certeza que vou aprender muito com eles também", afirmou à Sporting TV, onde também revelou que está a cumprir um sonho de infância: "Desde pequeno que dizia à minha mãe que queria ser campeão com o Sporting e agora estou aqui a trabalhar para um dia cumprir esse sonho. Estou muito orgulhoso por vestir a listada verde e branca".