Rafael Leão: «O Sporting é uma das melhores academias do Mundo, se não a melhor»

Rafael Leão cumpriu praticamente toda a formação ao serviço do Sporting e foi em Alvalade que se estreou como sénior, antes de sair em 2018, para o Lille. O internacional português agora ao serviço do AC Milan deixou elogios ao antigo clube, em especial à formação."O Sporting é uma das melhores academias do Mundo, se não a melhor, já formou dois vencedores da Bola de Ouro. É uma honra que me enche de orgulho ter passado por lá, eles abriram-me as portas para o Mundo do futebol e estou muito grato a eles. É definitivamente um clube que vou lembrar e levar comigo para sempre", deixou claro em declarações à revista 'Gaffer'.O avançado, de 23 anos, não esqueceu também o local onde cresceu. "Almada é uma cidade nobre, crescer lá foi uma grande experiência. Venho de um bairro chamado Bairro da Jamaica, que fica perto do Seixal. Almada é uma cidade que significa muito para mim, deu-me muitas oportunidades para crescer futebolisticamente. Foi lá que dei os meus primeiros passos, por isso sou grato à minha cidade e levá-la-ei sempre comigo aonde quer que vá", assumiu Leão.Como ídolos, o jovem futebolista destaca dois: "Ronaldinho e Cristiano Ronaldo a 100 por cento. São jogadores que acompanhei e tentei copiar quando crescia. Aprendi a fazer as coisas que faço hoje, driblando... a assitir a vídeos deles no Youtube. Ambos são os meus grandes ídolos e eu adoraria ter uma carreira parecida com a deles", deu conta o internacional luso.