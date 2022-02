Rafael Leão podia ter ficado em 10 milhões

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Na sequência da notícia de Record, que esta semana informou que o Lille foi condenado pelo TAS a ajudar no pagamento da indemnização de Rafael Leão ao Sporting (quase 20 M€), o ‘L’Équipe’ garante que a anterior Direção do clube francês podia ter fechado acordo por 10 M€ e que foi a atual a querer a Justiça.O Tribunal Arbitral do Desporto (TAS), sediado na Suíça, considerou que o Lille é responsável solidário pelo pagamento da indemnização ao Sporting por Rafael Leão.