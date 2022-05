Rafael Leão responde hoje em tribunal

O Tribunal de Milão recebe, hoje, uma audiência relativa ao diferendo que opõe Rafael Leão ao Sporting – a sessão estava agendada para 7 de abril, mas foi adiada a pedido dos advogados do jogador do Milan. O ex-atleta do Sporting, que rescindiu contrato unilateralmente em 2018, contesta a penhora de parte do ordenado, numa ação de execução para fazer valer os 16,5 milhões de euros a que os leões têm direito, por determinação do TAD – com juros, já ronda os 20 M€.





Em fevereiro, e comoadiantara, o TAS considerou o Lille, ex-clube de Leão, solidariamente responsável pelo pagamento à SAD.