Rafael Nel assina contrato profissional com o Sporting

O Sporting anunciou que assinou um contrato profissional com Rafael Nel, avançado que alinha pelos juniores e encontra-se no clube desde 2020/21, na altura proveniente do Belenenses. Em declarações à Sporting TV, o jogador, que soma esta temporada quatro golos em 16 partidas pelos verdes e brancos, mostrou-se orgulhoso pelo voto de confiança e esta etapa na Academia."Quando cheguei tinha este objectivo na cabeça e consegui concretizá-lo. É um sonho e um privilégio assinar contrato profissional com o Sporting CP. Sinto-me recompensado e agora é continuar a trabalhar", começou por assumir Nel aos órgãos do clube de Alvalade, o qual se sagrou na época passada campeão nacional pelos juvenis. "Faz parte do nosso crescimento e faz-nos bem. Acrescenta-me enquanto jogador. Estou a adaptar-me bem e está a correr tudo bem até agora."De resto, Rafael Nel agradeceu por esta assinatura de contrato profissional, que vê como um "prémio", apontando como objetivo para o futuro chegar à equipa principal, onde tem Paulinho como referência. "Gosto muito da forma como o Paulinho joga de costas para a baliza e também gosto do Rodrigo Ribeiro. Tenho a sorte de já ter jogado com ele e de aprender com ele", frisou.